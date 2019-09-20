吉里巴斯斷交！民進黨：中國以外交逼台灣接受一國兩制

2019-09-20 16:52

〔記者陳鈺馥／台北報導〕外交部今日宣布我國與南太平洋友邦吉里巴斯終止外交關係，民進黨副秘書長林飛帆今日召開記者會強調，中國再度以巨額金援奪取我國邦交國，民進黨要發表嚴重譴責，這是中國再以外交手段奪取邦交國，企圖逼迫台灣人民接受一國兩制，台灣人民過去、現在及未來都不會接受。

林飛帆表示，「台灣人民不會接受不當勒索，更不會在威逼之下，自動放棄國家主權與民主價值，來接受中國所提出一國兩制主張」。

林飛帆指出，要正告中國政府，以掠奪施壓台灣人民不僅不會得到台灣人民認同，也得不到國際社會尊敬。中國奪取太平洋地區兩個邦交國，是對國際區域局勢及和平穩定嚴重破壞，更是對對兩岸關係和平的嚴重挑釁。

林飛帆提及，中國威權擴張行徑，已嚴重威脅美國在內民主同盟夥伴，要正告中國政府，台灣與世界民主國家的價值同盟，並不會受到斷交事件的阻礙。

相反的，會持續深化與更多理念相近民主國家間的同盟夥伴關係。也要鄭重提醒國人，中國政府在中國國家主席習近平主政下，已明確發展出「台灣介選計畫」要介入2020台灣總統大選。

林飛帆強調，接下來中國還會有幾個惡劣手段，第一會持續以金援奪取我友邦，第二是阻礙台灣參加國際組織，第三是升高軍事恫嚇手段，第四為以資訊戰、假訊息來引導輿論，第五是持續滲透我基層組織，第六還會阻礙兩岸經貿正常往來。

他呼籲，接下來3個月可預見中國會干預台灣大選，還會結合台灣內部不同力量，要向國人同胞提醒，一定要團結一致，不能去呼應中國政治主張。

林飛帆嚴正表達，「中國干預台灣大選不僅不會成功，要用這手段迫使台灣接受一國兩制，過去不會、現在不會，未來也不會接受」。

國際部主任林靜儀表示，在這段時間中國強加力道干預我邦交國，希望奪取邦交國行動來干預選舉，這件事不是台灣和中國之間的事情，這是國際政治上的干預，這涉及亞太、印太戰略，更是對區域和平的嚴重傷害和威脅。

林靜儀指出，這是中國把手伸進來要干預台灣選舉，利用金錢和恫嚇方式讓其他國家轉向做工具，這對民主國家是嚴重傷害，更是民主的危機，若中國成功了，中國也會去干預其他國家。

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