一週斷兩國 藍委酸：吳釗燮接受留任真是「外交奇蹟」

2019-09-20 15:43

〔記者陳昀／台北報導〕繼索羅門決議轉向中國，外交部長吳釗燮稍早也宣布與另一南太友邦吉里巴斯斷交。國民黨立委批評，外交部未能及時察覺，還藉此助長聲勢，應調整外交方向，外交部長吳釗燮卻不負責下台，厚著臉皮接受留任，真是「外交奇蹟」。

國民黨立委呂玉玲指出，冰凍三尺非一日之寒，南太友邦接連斷交事前都有預兆，外交部卻未能及時察覺、只會粉飾太平，許多國人還對此喜聞樂見，總統府、外交部非但沒有導正錯誤認知，還藉此助長聲勢，讓國人認為「斷交沒什麼不好」，更放任有些人宣揚「邦交國無用論」，這種外交態度對我國是百害而無一利。

呂玉玲抨擊，在任何國家，斷交都是外交危機，顯見外交方針有調整必要，外交部長應該負起責任、堅決辭職，重新調整外交方向，現任外交部長吳釗燮居然還能厚著臉皮接受慰留，這種「外交奇蹟」只在台灣發生。

國民黨立委江啟臣表示，對岸如此快速、密集的建交不單是針對台灣而來，更有美中對抗和中國大陸全球影響力擴張布局的背景，兩岸必須先擺脫零和對立，才能解除外交窘境，透過援助金額、項目多寡來兩岸「硬碰硬」的外交戰已證明不可行，除了口頭譴責，調整戰略才是重點。

立法院國民黨團總召曾銘宗指出，蔡政府上任後已斷交7國，只剩15國，恐怕短期內會有更多斷交，呼籲蔡政府動員外交系統全力鞏固邦交；他也對中國喊話說，沒必要這樣相互挖牆腳，無助於兩岸良性發展。

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