中國大灑幣挖友邦 KMT竟特製文宣怪蔡政府

2019-09-20 15:01

〔即時新聞／綜合報導〕繼16日索羅門國宣布與台斷交，另一友邦吉里巴斯今（20）日也因台灣金援問題，轉投中國懷抱，目前台灣僅剩15個邦交國。針對台灣在一週內連失2友邦，國民黨文傳會竟然特地製作文宣批評民進黨，引來許多網友痛斥「怎麼沒怪習近平大灑幣挖我們的朋友」？

國民黨今在臉書貼上特製文宣「台灣邊緣化！外交危機無解」，大酸台灣一週連失2友邦，成為外交「邊緣人」，更批評「吉里巴斯與吐魯番的邦交岌岌可危，馬英九政府執政8年，與對岸達成『外交休兵』的默契，使中華民國只在2016年民進黨確定當選後失去1個邦交國。外交成效，高下立判！」

國民黨特意製作文宣狂酸民進黨執政痛失2友邦，不料卻引來網友不滿，留言反嗆「不太懂這個邏輯，今天人家跟我們斷交的原因是什麼？全都是因為中國撒幣誘惑啊！」、「KMT除了內戰還會什麼？」、「講得好像你們執政邦交國有變多一樣咧」、「是不是覺得...小英執政好像沒什麼可黑的...」。

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