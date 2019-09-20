一週斷兩邦交國 國民黨要求撤換吳釗燮等不適任官員
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2019-09-20 14:05

〔記者施曉光／台北報導〕本週繼索羅門群島之後，外交部今日宣布與吉里巴斯斷交，國民黨對此表示，兩邦交國短時間內陸續斷交，民進黨政府除了拿出譴責中國大陸當局的舊稿外，一籌莫展，毫無具體作為，該黨呼籲蔡英文總統應立即撤換包括吳釗燮在內的相關不適任官員，重新檢討外交政策，避免我國國際空間持續遭壓縮，邦交國數字繼續下探。

國民黨強調，民進黨執政短短3年多來，斷交國家已累積至第7國，友邦數目不斷下探，蔡英文提不出解決方案，僅以「中國用各種方式干預選舉」、「大陸企圖影響台灣選舉」等說法，企圖轉移外交無能的焦點，刻意將我國近期的斷交潮與明年大選牽扯在一起，營造國內仇視對岸的氛圍。

國民黨並指出，吳釗燮今年5月初在立法院還信誓旦旦的說，「今年不會有邦交國與我國斷交」，事隔不到幾個月，兩個邦交國的斷交，馬上打臉吳釗燮，外交部若非情資掌握不足，迨於職守，就是刻意隱瞞外交危機，報喜不報憂，包括吳釗燮在內的相關不適任官員都應下台。

國民黨說，蔡英文不思自我檢討外交政策的問題，卻意圖藉此獲取選舉利益的作法，實在令人無法苟同。

國民黨強調，面對斷交國不斷增加，民進黨身為執政者，應該正視斷交背後的真正原因，提出實際應對方式，而非繼續將責任推向斷交國、中國大陸當局或國內的在野黨，否則我國國際處境持續遭壓縮，將有損於我國的對外關係與正常發展。

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  • 本週繼索羅門群島之後，外交部今日宣布與吉里巴斯斷交，國民黨呼籲蔡英文總統應立即撤換包括吳釗燮在內的相關不適任官員，重新檢討外交政策，避免我國國際空間持續遭壓縮，邦交國數字繼續下探。（記者塗建榮攝）

    本週繼索羅門群島之後，外交部今日宣布與吉里巴斯斷交，國民黨呼籲蔡英文總統應立即撤換包括吳釗燮在內的相關不適任官員，重新檢討外交政策，避免我國國際空間持續遭壓縮，邦交國數字繼續下探。（記者塗建榮攝）

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