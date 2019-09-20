一週斷兩邦交國 國民黨要求撤換吳釗燮等不適任官員

2019-09-20 14:05

〔記者施曉光／台北報導〕本週繼索羅門群島之後，外交部今日宣布與吉里巴斯斷交，國民黨對此表示，兩邦交國短時間內陸續斷交，民進黨政府除了拿出譴責中國大陸當局的舊稿外，一籌莫展，毫無具體作為，該黨呼籲蔡英文總統應立即撤換包括吳釗燮在內的相關不適任官員，重新檢討外交政策，避免我國國際空間持續遭壓縮，邦交國數字繼續下探。

國民黨強調，民進黨執政短短3年多來，斷交國家已累積至第7國，友邦數目不斷下探，蔡英文提不出解決方案，僅以「中國用各種方式干預選舉」、「大陸企圖影響台灣選舉」等說法，企圖轉移外交無能的焦點，刻意將我國近期的斷交潮與明年大選牽扯在一起，營造國內仇視對岸的氛圍。

國民黨並指出，吳釗燮今年5月初在立法院還信誓旦旦的說，「今年不會有邦交國與我國斷交」，事隔不到幾個月，兩個邦交國的斷交，馬上打臉吳釗燮，外交部若非情資掌握不足，迨於職守，就是刻意隱瞞外交危機，報喜不報憂，包括吳釗燮在內的相關不適任官員都應下台。

國民黨說，蔡英文不思自我檢討外交政策的問題，卻意圖藉此獲取選舉利益的作法，實在令人無法苟同。

國民黨強調，面對斷交國不斷增加，民進黨身為執政者，應該正視斷交背後的真正原因，提出實際應對方式，而非繼續將責任推向斷交國、中國大陸當局或國內的在野黨，否則我國國際處境持續遭壓縮，將有損於我國的對外關係與正常發展。

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