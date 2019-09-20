蔡英文：打3年地基得罪人 卻能支撐台灣10年發展

2019-09-20 14:09

〔記者周敏鴻／桃園報導〕蔡英文總統上午前往桃園市龜山區明倫三聖宮參香，她強調，小英政府過去3年打好的地基，可以支撐台灣10年的發展，且小英政府執政期間債務沒有增加，明年甚至還編了歲入歲出是平衡的、沒有舉債的「平衡預算」，是有財政紀律、有大投資、有減稅、有照顧人民的政府，值得人民再給小英政府4年。

蔡英文說，小英政府努力將好的建設留給人民，過去3年多，執政團隊努力打地基，就是盼讓台灣未來的發展，會有好的基礎，而過去3年所打下的地基，至少可以支撐台灣10年的發展。因為打地基時，會吵、灰塵較多、會有異議，因此得罪了不少人，但只要基礎打好了，政績就會一項一項地實現。

蔡英文強調，小英政府執政期間，台灣的經濟發展穩定往上走，今年第2季是四小龍第1名，相信今年整體的經濟發展也將是四小龍第1名。

「今年是台灣投資大爆發的一年」，蔡英文說，外資、台商都對台灣增加許多投資，以台商為例，今年回台投資就已超過6000億元，只要能持續下去，未來將會創造很多優質的就業機會給年輕人。

蔡英文說，台灣的投資不斷累積，政府就會讓民眾分享福利，對於老人家與年輕人都提供更多照顧，包括長照預算增加到400億元、減稅、推出社會住宅等，只要政府的財政許可，一定會加碼照顧人民。

外界憂心會不會因此債留子孫，蔡英文說，小英政府沒有債留子孫，執政期間債務沒有增加，明年還編了歲入歲出是平衡的、沒有舉債的「平衡預算」，是22年來政府第一次敢編列平衡預算，沒有增加任何年度負債，是有史以來最有財政紀律的政府。

蔡英文說，台灣現在的民主、自由與獨立主權，都應維持下去讓世世代代都能享受，中國步步進逼的時候，台灣需要一個總統，替台灣人擋住壓力，再給她4年，讓台灣脫胎換骨，讓她繼續保護台灣的主權、自由與民主。

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