土地法專家沈應南 接高雄高等行政法院龍頭

2019-09-19 23:32

〔記者吳政峰／台北報導〕高雄高等行政法院院長楊惠欽將調陞大法官，遺缺預定由最高行政法院法官沈應南接任，沈應南是最高行成立之初的第一班，也是擅長土地法規的專家，7月初經司法院長許宗力力勸，點頭接任國土案件極多的高高行龍頭，原本計畫退休的他還因此被妻子抱怨「你又騙我了」，新職定10月1日就任。

沈應南文化法律所畢業，司法官訓練所20期結業，為法務部長蔡清祥同期同學，37年前分發至屏東地院服務，再到台中高分院，2000年進入行政法院服務，屬於行政法院第一班的元老，接著行政法院體系細分為最高行與台北、台中、高雄高等行政法院後，他被派到中高行擔任庭長，7年多前重回最高行審判。

當時他跟太太說「2年後我就回來了」，沒想到一待就是7年，把老婆留在中部，夫妻聚少離多，只有假日才能相見，這次允諾接掌高高行，「先斬後奏」更讓愛妻大呼「你又騙我了！」

沈應南無奈地回老婆「大院長（司法院長許宗力）態度懇切，我無法拒絕」，他回憶起7月初許宗力來找他的那一刻，震驚許久，自認適合審判的他不斷回絕，但在許宗力力勸40分鐘後，深刻感受到許的誠意，點頭首肯。

高高行轄區內許多環保與國土案件，重要程度不亞於北高行，許宗力考量沈應南是法界公認的土地法規專家，又曾擔任過最高行發言人，熟悉如何與外界溝通，在眾人推薦下，拍板定案請他帶領高高行前進，不少行政法院法官獲悉沈同意，特別向許宗力「恭喜」。

許宗力19日特別召見沈應南，再度以「交給你了」請託，沈應南則以「我會承擔」回應。新職印信訂於10月1日與楊惠欽交接，而「被騙」的妻子也將「夫唱婦隨」，陪沈赴高雄服務。

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