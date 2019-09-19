臉書「公開信」駁吳敦義 尹立 : 大港開唱比2億夢想家價值高

2019-09-19 23:48

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席吳敦義昨（18）日於臉書支持高雄市府清查「大港開唱」，前高雄市文化局長尹立今（19）日也於臉書發文反駁，他指出，「大港的價值比花費2億元的夢想家音樂劇高」。

綜合媒體報導，高雄市政府政風單位近期向相關局處調閱「大港開唱」資料查核，國民黨主席吳敦義昨日於臉書聲援高雄市府及市議員邱于軒，還指責當時的高雄市府舉債近破表，卻還高額補助「大港開唱」，吳更點名，大港開唱獲最高額補助時，當時的文化局長恰好是現在的「罷韓」發起人尹立。

遭點名的尹立今早在臉書「Wecare高雄」專頁貼文回擊，他表示，「我很驕傲成為補助大港最高額度的局長。」，尹立強調，「我肯定10年5000萬的補助，大港開唱為高雄帶來的價值，一定比一晚2億的夢想家的價值來得高」。

尹立在臉書上寫下「致吳敦義主席公開信」一文，他指出，「就如同2013年國民黨執政時推出的『台灣品牌團隊計劃』，年年選出5個台灣表演團隊，年年補助新台幣1000至4000萬元，期望表演藝術作為台灣的名片，深耕台灣揚名世界」；尹還以知名劇團「雲門舞集」為例表示，「雲門為台灣在國際上展現的軟實力價值，絕對超過補助的金額，台灣人都因為有個雲門而驕傲。而大港開唱對於高雄，亦是如此」。

根據報導指出，「夢想家」是2011年由馬政府文建會所籌辦的「建國百年國慶晚會」的音樂劇，當時規劃兩晚高達2億元的花費廣受各界質疑，尹立今受訪時表示，「大港開唱一年約有6到7萬參加人次，資料顯示有約7成以上是外地來朝聖，估計高鐵交通及住宿費，每人數千元花費，一年可創造數億元產值；不僅文化經濟代表高雄品牌，尤其高雄海洋文化及流行音樂中心即將落成前，大港開唱象徵的是高雄市多元價值」。

此外，尹立痛批國民黨議員邱于軒對大港開唱「先射箭再畫靶」，他表示，「有罪推定，拼湊影射，並不叫做監督」，尹立強調，「政治和選舉是一時的，城市發展是永續的，青壯年們得知大港開唱明年不辦時落淚不捨」。

對於遭批「先射箭再畫靶」與「政治操作」，國民黨籍高雄市議員邱于軒僅回應，「盡議員監督的責任，盼檢調查個水落石出」。

最後，尹立在臉書痛批，「國民黨人士緊抱採購法的舊思維、藝文補助應該雨露均霑的窠臼，更透過這些舊觀念要將人入罪，把與藝文團體協力發展抹黑成圖利特定人士，這已經跨過藝文人士的紅線」；尹還指出，「黑菊，黑尹立救韓的手法，大家看破也失去效果」。同時，作為罷韓聯署的發起人，尹立於文中對國民黨主席吳敦義喊話，「如果你們還不自覺，在此宣告：『尹立可以戰死，罷韓不會停止』」。

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