破壞東吳連儂牆學生致歉 東吳港生原諒同學

2019-09-19 17:39

〔記者吳柏軒／台北報導〕東吳大學香港學生Jackson等人為了聲援香港反送中運動，也在台灣校園發起「連儂牆」，藉由自發性的標語、紙條張貼支持民主，不料17日深夜遭6名同學破壞，今上午校方通知下，其中1名代表向港生致歉，港生原諒但盼各方尊重，相信連儂牆的精神是越打壓越厲害，強調將會「撕一貼百」。

東吳政治系大四生Jackson表示，透過跟校方正式程序申請，在校內張貼「連儂牆」，本來已經張貼滿滿一面牆，不料昨上午7點多驚見牆上標語遭撕毀破壞，殘存幾個嗆聲「港獨、台獨」的簡體字紙條，經調閱監視器，發現是17日深夜11點有6名同學破壞，向校方申訴處理。

Jackson說，經教官追查與學務長協調等，今上午11點有其中1名男同學前來致歉，對方表示是代表撕毀標語的6人，承認他們行為不對，但不確定對方身分，聽口音也不知是否是中國學生，但對方有脫口說，認為牆面的標語有侮辱他們國家的事情，覺得不喜歡而撕掉。

Jackson表示，看見對方致歉，決定原諒他們，但呼籲不能再有第2次發生，而連儂牆雖歷經撕毀事件，但卻「越打壓、越厲害」，聲援的紙條與標語、圖像等再度湧現，從1面牆擴散成3面牆，目前已跟校方申請3個禮拜張貼期，未來也將持續保留這些文物，盼連儂牆精神遍地開花，支持香港。

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