黨產會：國民黨出售土地面積累計達40萬坪

2019-09-19 17:00

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會今日公布「黨產調查─政黨土地取得及處分統計」調查報告，據黨產會調查，國民黨歷年出售黨產土地面積，總共約120萬2744平方公尺，約近40萬坪土地，賣掉土地占其曾經持有土地總面積96.68%，過去曾經持有土地逾9成已處分移轉他人。

黨產會表示，中國民主社會黨、民主進步黨曾將名下少數土地轉移私人，分別為48平方公尺及398平方公尺。國民黨所處分土地面積，歷年共計120萬2744平方公尺，出售對象主要為第三人及國民黨附隨組織。

其中，售予第三人土地面積計有98萬6163平方公尺，占已處分土地80.28%，例如有木柵國發院、國民黨舊中央黨部、台南竹子門農場等土地；其次，出售給附隨組織的土地約17萬8102平方公尺，占整體土地處分14.81%，有婦聯會美齡樓土地、大孝大樓、各地民眾服務社等土地。

黨產會指出，由國民黨回贈地方自治團體、拋棄所有權的土地，占已處分土地面積3.64%。另有12萬3889平方公尺少部分土地，由政府以7億5139萬6363元徵收或買回，占國民黨已處分土地面積1.03%。

黨產會強調，自1951年至2011年為止，國民黨歷年處分土地價值，如將土地以交易當時公告地價計算，併計本會調查掌握的交易價格，推估處分獲利達189.16億元。

黨產會表示，交易金額逾億元個案有台北市逸仙公園、文工會大樓、婦聯會美齡樓、大孝大樓、舊中央黨部大樓、前台北市黨部大樓、國發院、各地民眾服務社等土地，即達119.3億元。至於國民黨處分名下土地的變遷過程，1981至1990年解嚴前後為第一波高峰期，2001年後為第二波土地處分高峰期。

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