澄清「柯昌配」！時力聲明指柯P與中國曖昧不清

2019-09-19 17:11

〔即時新聞／綜合報導〕時代力量昨晚間表示，黨中央正草擬「時代力量總統候選人提名辦法」，並以徵召黃國昌委員為優先考量選項之一，黃國昌回覆「毫無所悉」後，更傳出將組成「柯昌配」，對此，時代力量今日下午再發明稿澄清

今早《ETtoday》爆料，政壇人士透露，台北市長柯文哲考慮與時代力量合作，可能組成「柯昌配」，對此，時代力量今日下午發文澄清，強調他們對於台灣主權的堅持，並稱柯文哲一直以來主張「兩岸一家親」、保持與中國之間曖昧不清的關係，時代力量完全無法接受，也完全踩過時代力量堅持主權的底線。

聲明內文指出，時代力量在2016年獲得了6.1%民眾的支持，同時也獲得了2020年自提總統、區域立委、不分區立委的實質提名權，稱因為肩負了6.1%支持者的期許，就有義務理性、謹慎的決斷是否要自提總統候選人。

時代力量認為，目前針對區域立委、不分區立委，分別制定有「2020年區域立法委員公職選舉提名辦法」、「2020政黨比例代表立法委員提名辦法」兩項提名辦法，對於第三張門票的總統、副總統提名權，卻因為沒有相關程序依據，才引發眾多討論與關注。

時代力量表示，因此著手草擬提名辦法，待提名辦法擬訂後，再據此討論是否自提總統候選人及提名期程與安排，對於可能提名的人選，時代力量說，中央黨部不會逕自對外公布，將交由提名小組及決策委員會討論。

聲明最後，時代力量強調希望2020年所選出的總統，不只是守護台灣主權，心中更要有對台灣未來4年、甚至下一代的清楚藍圖與願景。時代力量說，如何彰顯並深化台灣民主價值、根本解決台灣社會與經濟問題、實現各類型的正義，是台灣下一任總統不可迴避的責任。

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