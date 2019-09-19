免簽、邦交孰輕孰重？ 意外引發藍綠隔空口水戰

2019-09-19 14:29

〔記者謝介裕／南投報導〕台灣與索羅門群島斷交後，邦交國就只剩下16個，意外在南投縣網路社群中引發國民黨、民進黨2大陣營口水戰，藍軍猛酸綠營外交大失能，綠營則說，對台灣老百姓而言，免簽國是多是少是不是比邦交國重要？結果獲得網友熱烈迴響及肯定。

國民黨南投縣黨部人員在南投聊天室、中台灣等諸多群組中，PO上國民黨中央製作的文宣，除了詳列聖多美普林西比、巴拿馬、多明尼加、布吉納法索、薩爾瓦多及索羅門群島等6國，與台灣斷交的時間以外，還揶揄蔡英文政府3年斷交6國，民進黨執政、外交大失能，外交部長吳釗燮沒有辭職問題？

民進黨南投縣黨部前主委許阿甘也上網表示，雖然邦交國對台灣的國際地位及認同度也很重要，但相信一般民眾對免簽國還是比較有感！

隨後，在文章中附上台灣與中國的護照，並標示台灣邦交國16個、免簽國146個；反觀，中國邦交國178個，免簽國僅70個，引發網友熱議表示，出國若還要提交一大堆個人資料申請簽證，實在是件麻煩的事，若能免簽的話，不但省時省力，還可省下一筆費用。

因此，不少網友覺得與邦交國數量多寡相較，免簽反而更加實用，同時也代表台灣人民素質高，才能擁有哪麼多免簽國，也是身為台灣人的一種驕傲。

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