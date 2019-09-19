擋土牆彩繪不再補助 林右昌嫌：沒美感、破壞景觀、浪費

2019-09-19 12:34

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市山坡地多，有許多擋土牆，地方為了美化冰冷擋土牆，加以彩繪或設一些海洋生物造景，時間一久，很多牆面長青苔、造型物破損，反而破壞景觀，又要重做、浪費。市長林右昌說，以後儘量不做擋土牆彩繪，要做彩繪計畫必須和景觀總顧問討論才會准。

基隆市很多道路旁的擋土牆或是社區牆面，地方爭取彩繪具地方特色景點或海洋生物，美化檔土牆，剛開始很美，但時間久了，沒有維護，基隆又多雨，牆面就長了青苔，美化變成了醜化。

基隆市政府近日在各區舉辦基層座談會，有里長爭取在擋土牆彩繪、美化，也有里長建議將重新彩繪斑駁的牆面。包括調和街、文明路、深澳坑路的彩繪牆面，都黑漆漆、造型破損。

林右昌說，以後儘量不要做擋土牆彩繪，有些彩繪真的不好看，有些為了彰顯基隆海洋城市，用塑料做幾條魚和海草，過一陣子壞了就要重做，浪費錢又破壞景觀，不如把錢拿來做里內更有需要的工程。

林右昌說，要做色彩計畫彩繪，也要有設計，以前多習慣找地方土木包工、小型的營造或設計公司來做，以後市府不會准，如果有色彩計畫要和景觀總顧問公司討論，市府才會准。

民眾說，擋土牆真的很容易青長苔等，要彩繪就要由懂得藝術的人或設計的學生來畫，並要有志工來維護，才不會美化變醜化。

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