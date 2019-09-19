政院：老農津貼不加碼、積極規劃農民退休制度

2019-09-19 12:05

〔記者李欣芳／台北報導〕明年初即將舉行總統與立委大選，民進黨立委陳明文繼今年2月向行政院長蘇貞昌爭取老農津貼的調整改用經濟成長率計算後，他今天又結合多位民進黨立委舉行記者會，再度爭取提高老農津貼調高到8000元，不過，行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）今天表示，政府的老農津貼並沒會有明年會加碼到8000元的狀況，過去這段期間政府推動農民保險，以及正積極規劃農民退休制度，才可徹底保障農民退休生活以及農民在從事農業活動的安全。

對於陳明文等人上午召開記者會，Kolas 今天在行政院院會後的記者會，面對媒體詢問時，提出上述回應。

行政院從各方面希望保障農民生活

Kolas 表示，這是立委替農民來發聲，不過，這波老農津貼的調整是根據消費者物價指數（CPI）成長率進行調整，若要照立委的建議改成根據經濟成長率來調整，須經立法院的修法，這要尊重立法院，行政院從各方面都希望保障農民的生活。

Kolas 指出，尤其過去這段期間推動的農民保險，以及農委會正在積極規劃的農民退休制度，這些都是長遠、穩定、制度化，才可徹底保障農民退休生活以及農民在從事農業活動的各式各樣保障與安全，行政院非常關心農民的基本立場是不會改變。

蔡英文總統日前表示政府準備擬訂農民退休制度，讓農民享有老農津貼外，退休後也可領退休金。農委會說明以工作30年農民為例，說明退休後每月老農津貼加國民年金至少可領1萬元以上。

被詢及行政院的立場是否如同總統宣示的方向，kolas說「是的」，她表示，並沒有老農津貼明年會加碼到8000元這樣的狀況，即便是如此，這並不代表政院不重視農民，當我們提出農民保險，以及農民要有退休金制度等，都是現在的政府照顧農民、體貼農民、鼓勵農業發展更加具體、有效、快速的作為。

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