卓嗆「正當性我們決定」 柯：贏筊走人、不要贏筊又要贏話

2019-09-19 11:17

〔記者陳璟民／台北報導〕關於台北市長柯文哲批評藍綠兩黨總統初選民調將他當假想敵為「沒有正當性」，昨被民進黨主席卓榮泰反批「參選的正當性是由民進黨的機制決定，不是柯文哲決定」，柯今早於媒體聯訪時，引台語俗諺「贏筊走人，不要贏筊又要贏話」（意指賭博贏了就帶錢離場，勿再言語盛氣凌人）回應。

由於部分媒體記者聽不懂這句話的意思，請柯文哲用國語解釋，柯則說「你不學台灣話，你怎麼愛台灣」？至於記者當中說不定有客家人、外省人，對此，柯表示，這一定聽得懂，並對幕僚說「來，翻譯給他／她聽」。

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