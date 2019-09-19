韓國瑜根本沒別招！林濁水：藍營訴諸團結註定分裂

2019-09-19 00:12

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨新潮流大老林濁水今（18）日指出，自從韓國瑜被提名為總統候選人，國民黨就開始分裂了，也朝向「註定分裂」發展，韓國瑜除了「飆髒話」以外沒有別的絕招，藍營又提倡「團結」，導致知識藍跟菁英藍「跑得越快」。

林濁水在《Yahoo風向台灣》訪問中表示，國民黨分裂從韓國瑜被提名的時候就開始了，韓國瑜講庶民跟權貴的對決，「走到現在，從他幾次造勢的時候，非常清楚，飆他的髒話，這個完全就是延續著庶民對權貴的這樣的一個主軸，沒有什麼改變」。

林濁水強調，「這個主軸一不改變的話，這個國民黨註定是分裂，換句話說，早在三、四月的時候，韓國瑜的『訴諸庶民對決權貴風格』，已經造成公務員大部分的疏離，甚至於他的公務員支持度比柯文哲跟蔡英文還少，那已經分裂了，不必要等到現在」。

林濁水提到，現在很多人勸韓國瑜：「你不要飆髒話，這樣知識藍跟菁英藍才會回來。」問題是，韓國瑜除了飆話來動員民怨之外，「他有什麼絕招？沒有」，所以到最後，他的新北市造勢的飆話，就是強度空前，支持也暫時穩住了。不過既然因為飆話而支持穩住，那他為什麼要改？他一旦改的時候，支持度是不是流失得更快？

林濁水認為，韓國瑜已經沒有路走了，「因為他只會這一招」。只要這一招走下去，不管郭台銘參不參選，藍營都註定走向分裂，馬英九8日在造勢台被噓下台，還委曲求全，越是委曲求全、號召團結，不但不足以感動知識藍跟菁英藍，更會讓他們灰心說：「這個黨還有救嗎？」所以越訴諸團結，韓國瑜又只會飆話，在這樣兩個因素加總在一起的時候，只會讓知識藍跟菁英藍跑得越快。

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