韓國瑜是政治過動兒？ 前軍系國代：他不適合當行政長官

2019-09-19 00:07

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜在最新的「綠黨民調」中慘輸總統蔡英文17個百分點，是綠黨民調歷次調查中最大的差距，曾在國軍政戰擔任反統戰工作的前國民大會代表、郭台銘老虎軍團成員之一黃澎孝指出這次大選不只是政權之戰，還是國民黨黨權之戰，而他也透露不挺韓國瑜的原因就是：韓國瑜要做行政長官是有問題的。

黃澎孝在節目《年代向錢看》表示，他16、17歲就入國民黨，黨齡相當長，而且和韓國瑜住得很近，認識超過30年，彼此相當熟識，因此韓國瑜後來傳出的喝酒等事件，對他來說都是舊聞了，而他認為韓國瑜很會「搏感情」、嘴巴很溜，因此適合作民意代表。

「但韓國瑜要做行政長官是有問題的」黃澎孝話鋒一轉，認為韓國瑜就是政治過動兒，無論是選民服務、婚喪喜慶都頂多待20分鐘，黃澎孝認為，作為一個天天要待在辦公室看公文的行政長官，還得面對選民服務、議會質詢，跟韓國瑜的個性相比「太折磨了」，因此選總統一事對韓國瑜來說是「光榮逃亡」。

黃澎孝表示，鴻海創辦人郭台銘剛剛出來參加初選時他就開始支持了，他認為當總統要考慮到對手，「你把韓國瑜和中共領導人習近平、美國總統川普照片放在一起，坦白來講沒辦法看」，黃澎孝也透露，連自家營業的咖哩連鎖店中聘請的外配員工，都認為韓國瑜的樣子「不像要選總統的人」。

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