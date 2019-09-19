國民黨批評蔡英文失言 慘被網友灌爆反嗆：那韓國瑜...

2019-09-19 00:18

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜頻頻失言，「鳳凰走了，來了一堆雞」、「非洲人家裡需要蘭花嗎」等言論都引起外界許多批評，沒想到國民黨反而再度用臉書批評總統蔡英文失言，讓許多網友看傻眼，紛紛灌爆留言：「那韓國瑜呢？」

韓國瑜日前直播脫口而出「鳳凰都飛走了，進來一堆雞」；而後接見日本東京大學兩岸關係研究小組前，脫口而出「等了日本人25分鐘」，事後被日本學者發文打臉「難以理解韓國瑜和其團隊的作風」；近日又失言稱「非洲黑人家裡需要蘭花嗎？」諸多的失言事件，都引起外界許多批評。

不過國民黨還沒滅完火，就開始向外開砲，國民黨在臉書上批評蔡英文「失言」，並將蔡英文講過的「我有百分百把握台灣正在變好」、「只要我當總統的一天，我會努力讓我的國民沒有人需要為他的認同而道歉」等言論，都放進國民黨口中的「失言錄」，文章一出引起網友討論。

許多網友看完相當傻眼！紛紛留言表示「韓國瑜短短六個月的才叫失言吧...鳳凰走了來了一堆雞」、「蠻中肯溫和的啊，相比之下韓總雞的『他奶奶的，林北等你』、『鳳凰飛走了，來了一堆雞』、『非洲人不用蘭花』太多失言族繁不及備載。 貴黨是要怎麼自圓其說啊？」、「刮人鬍子之前先看看自己吧，真可憐」、「有時間在這邊罵別人，怎麼不拿來端正自己品德！」、「一個這麼大的政黨竟然推一個言行舉止粗俗愛說謊的當總統候選人，都沒有腦藍了嗎？」、「跟貴黨的韓總雞相比蔡總統的失言率還太低了」、「哈哈！失言在哪啦？國民黨爭氣一點好嗎？戰力好弱」。

國民黨臉書全文

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