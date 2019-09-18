蔡適應競選總部文青風 絹印DIY來「捐應」

2019-09-18 20:22

〔記者林欣漢／基隆報導〕立委蔡適應明年的競選總部落腳基隆市仁一路、愛六路口，總部今天下午舉辦絹印小棧開幕記者會，邀民眾來總部體驗絹印DIY，現場備有「基隆囝仔」、「2020台灣要贏LET'S WIN！」等特色可愛圖案與文詞，蔡適應邀請大家一起來「捐應」參與此次相當特別的小額捐款活動。

蔡適應今天現場示範絹印「2020台灣要贏」T恤，並且要在蔡英文總統下次到訪基隆時，將第一件絹印T恤送給總統，象徵2020台灣要一起勝選，蔡適應說，上次基隆的友人到總統府參觀時，總統有看到他們身上穿的「基隆囝仔」T恤，還稱讚說覺得很好看。

現場除了「基隆囝仔」、「2020台灣要贏LET'S WIN！」等特色可愛圖案與文詞，還有具基隆特色的撐雨傘小女孩、基隆特色醬汁、白米甕砲台等圖樣，文青味十足，蔡適應說，日後還會推出第二波搭配基隆特色的文創小物，包括正濱漁港彩色屋、潮境公園、中正公園、情人湖公園、外木山濱海步道等景點。

蔡適應說，絹印小棧取其諧音，也可以稱為「捐應」小棧，希望在競選的過程中，呈現一個非典型、比較文青的互動方式，所以結合絹印將競選總部打造成不同於以往的據點，希望這場立委選舉，定位在如何讓基隆過得更好，讓基隆人肯定蔡適應過去三年多來，協助基隆市的城市發展成果，讓基隆人找回城市的光榮感。

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