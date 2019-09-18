韓國瑜拜天公廟被嗆：「騙子，落跑市長辭職！」

2019-09-18 15:33

〔記者洪定宏／高雄報導〕高雄市長韓國瑜今天首個公開行程，於下午3點，抵達左營區新庄仔天公廟參拜，卻遭一名男子大嗆：「落跑市長辭職！」

該名男子隨即被警方驅離開天公廟大殿及廣場，但他仍在馬路，邊走邊喊：「韓國瑜是騙子！」

韓國瑜今天上午沒有公開行程，提早約8分鐘抵達天公廟，但參拜結束，廟方代表致詞過程，突然有一名男子在大殿高喊：「落跑市長辭職！」

警方隨即將男子驅離，但他在廟外馬路，仍邊走邊喊：「韓國瑜是騙子！」所幸未與韓粉發生衝突。

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