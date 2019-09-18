美女刺客拚了！陳秀寶搶攻民進黨關鍵的一席

2019-09-18 13:52

〔記者劉曉欣／彰化報導〕一席都不能少！民進黨在彰化縣現有3席立委，為了搶最後一塊立委版圖，在鹿港、和美選區推出美女刺客陳秀寶來應戰；陳秀寶強調，這是民進黨關鍵指標區，在綠營從未贏過的選區打贏選戰，就是贏得彰化，贏得彰化，台灣才會贏。

就在鴻海創辦人郭台銘宣布棄選總統後，民進黨主席卓榮泰也臨時指定來到陳秀寶服務處，因為，自從立委選舉改成單一選區制，鹿港、和美選區都是由國民黨推出的人選獲得勝選，民進黨從未拿下該選區的席次，也讓陳秀寶此次從縣議員轉戰立委更令人矚目。

陳秀寶強調，民進黨對於鹿港、和美的立委選區寄予厚望，黨中央也高度關注，她認為身為女性有參選優勢，因為先前國民黨推派出來的陳秀卿、王惠美都是女性，而女性在搶攻藍軍票倉時，更有爆發力。

由於距離大選日期越來越近，陳秀寶指出，最近就會掛上與總統蔡英文「同框」的看板，中央與地方共同合作，與辣台妹一起迎向勝利。

而陳秀寶迎戰的是國民黨爭取立委連任的柯呈枋，柯呈枋是前彰化縣副縣長，由於王惠美當選縣長，其立委缺額在今年初進行補選，柯呈枋打敗前鹿港鎮長黃振彥贏得補選。

政界人士認為，陳秀寶是前立委陳進丁之女，除了陳家長期經營的鹿港區以外，以前是大選區時代，陳進丁在和美區也有死忠支持者，陳秀寶首次轉戰立委，基層經營並非從零開始，很有拚搏的機會；而柯呈枋在公務機關有豐富的經驗，但柯才剛打完補選不到一年，就要繼續為連任打拚，雙方直球對決，勢必精采。

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