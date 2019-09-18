爭取年輕人選票 洪慈庸、陳柏惟及林昶佐將採聯合競選

2019-09-18 13:17

〔記者蘇金鳳／台中報導〕今年首投族約118萬，不管總統及立委候選人都積極爭取爭取年輕人選票，台中市第三選區的洪慈庸與第二選區陳柏惟及台中市中正萬華林昶佐正規劃，集結有志一同的年輕人採聯合競選的方式來吸引年輕人選票，並且要回歸理性的政策訴求，來說服長輩。

傳出民進黨支持的中市無黨籍洪慈庸與台灣基進發言人陳柏惟、北市無黨籍的林昶佐將合作，採聯合競選，可能採聯合文宣、聯合看板來合作。

對此，洪慈庸表示，她與陳柏惟、林昶佐都是傳統選區，也是艱困選區，因此目前正規劃想要聯合競選方式，以新的年輕世代跨越黨派的方式來選舉，集結有志一同年輕候選人一起來競選，將主張及願景提出，除了將年輕立委參選人的想法讓年輕人了解、支持，也希望說服長輩來支持。

但林昶佐選區在台北，她與陳則是台中，如何聯合競選？洪慈庸表示，如何聯合競選並不困難，網路競選文宣就沒有空間的問題，都可以再討論。

陳柏惟則表示，一張台灣牌換一張中國牌是參選初衷，團結台派、建立台灣人政府從參政以來就是他的目標。

陳柏惟表示，3人雖然有聯繫、但聯合競選也不只這3人，他強調，小黨選舉需要互相幫忙，若中國派政治人物新生代叫韓國瑜、顏寬恒，台派新生代是林昶佐、洪慈庸、陳柏惟，他想選民眼睛是雪亮的。

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