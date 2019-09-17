呂秀蓮、柯P都來問過 阿扁：我告訴呂副「天年已過」

2019-09-17 22:15

〔記者王榮祥／高雄報導〕前總統陳水扁今晚透過「新勇哥物語」爆料，指稱前副總統呂秀蓮、台北市長柯文哲近期都曾拜訪過他，諮詢關於總統大選議題；他老實對呂副說「天年已過」，並透露柯文哲對郭台銘充滿信心、強調要等政治文化改變再參選。

阿扁說，16日深夜11點左右2020年總統選情又起了新變化，兩顆「政壇原子彈」先後爆開，原先藍營大分裂、綠營小分歧，如今藍營整合成功、綠營中分裂，最後鹿死誰手，實在勝負難卜。

他表示，先傳出呂秀蓮受喜樂島聯盟推薦參選2020年總統，正面對決總統蔡英文，鴻海集團董事長郭台銘則緊接著發表退選聲明。

阿扁透露，9月14日晚上10點半，台北市長柯文哲夫婦忙完一整天在高雄的行程後相約長談，當時柯P對郭台銘選情充滿信心，直說一定當選；阿扁不認為郭台銘會當選，認為最後一定被「棄保」掉。

柯文哲當時強調要等政治文化改變再參選，阿扁回稱，台灣的政治文化短時間內不會改變，擔任國家領導人還有機會移風易俗。他說，柯P想選又不敢選，當時告訴他說不會當郭台銘的競選總幹事，但會派心腹蔡壁如參加，結果到最後郭台銘落跑不選了，柯文哲說要選也來不及了！

阿扁還透露，9月10日上午10點半，呂秀蓮也去探望過他，問阿扁對她參選總統的看法，阿扁坦承以告，呂副的「天年」過去了，去年是宣布參選總統好時機，但她為了宣傳和平中立，只想要參選台北市長。

阿扁認為，和平中立是全國性議題，與其選市長、不如選總統才對，但這次決定太慢了，他不表贊同，呂秀蓮也說不會當選，但連署總統候選人的45天裡可以談和平中立，媒體比較會重視、報導。

陳水扁還說，8月14日下午4點喜樂島聯盟黨「實質領導人」、「地下主席」郭倍宏也到阿扁家裡，郭倍宏自稱是喜樂島聯盟2020大選的總幹事兼操盤手，喜樂島會推出總統候選人，雖不會當選，但可以「拉下蔡英文」，喜樂島聯盟要爭取不分區立委政黨票，透過連署過程剛好可以蒐集支持者的選舉名單，好拉票。

阿扁分析，對國、民兩黨總統候選人都不滿意的人終於有了投票對象，重點是雖然呂秀蓮當選不了，卻可以讓蔡英文落選，「我們要如何選擇」？他重提往事，2000年總統大選，退黨參選的許信良揚言將拿100萬票拉下他，連署幾十萬票，只得7萬多票，結果還不是「一場空」。

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