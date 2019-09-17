郭董不選以退為進？ 袁紅冰驚爆：11月可能上演換柱2.0

2019-09-17 23:57

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海創辦人郭台銘16日發出聲明，宣布不參與2020總統參選人連署，此舉也讓國民黨總統參選人韓國瑜鬆了一口氣。但中國流亡作家袁紅冰爆料稱，「從中共內部傳來信息：如果韓國瑜民調持續下滑，那麽在11月會上演『換柱2.0』」。

郭台銘16日深夜發聲明強調，自己在思考後決定不參與2020連署競選總統，但仍有很多人好奇郭不參選的理由。對此，袁紅冰17日凌晨在臉書驚爆，「從中共內部傳來信息，國民黨權貴和郭台銘達成妥協：如果國民黨總統參選人韓國瑜民調持續下滑，那麽在11月會上演換柱2.0」，意即徵召郭台銘來替換韓國瑜擔任國民黨總統參選人。

袁紅冰稱，「顯而易見，郭台銘宣佈不參選，是以退為進之計；郭台銘替換韓國瑜，作國民黨總統候選人是大概率事件。」他也強調，無論如何他都相信，「國民黨這個黨魂腐爛，只剩下陰謀詭計的衰朽政黨，不可能再獲得多數台灣人的信任。」

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