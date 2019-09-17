絕不屈服中國打壓！蔡英文提三個不變 持續踏實外交

2019-09-17 20:35

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今晚出席「中美洲獨立198週年紀念酒會」時表示，儘管中國不斷用各種方式打壓台灣的國際空間，但台灣誠心誠意對待朋友的態度、維持亞太區域和平及繁榮現狀的立場，以及台灣人民希望參與國際的決心均不會改變。相信有友邦的支持，台灣就有更大的力量完成更多理想，讓世界變得更好。

總統表示，今年是中美洲獨立邁入198週年，中華民國台灣與尼加拉瓜、瓜地馬拉及宏都拉斯都有非常深厚的邦誼。她要特別代表台灣人民感謝各個友邦在國際社會為台灣挺身而出，支持台灣的國際參與。

總統說，相信昨天很多朋友也看見新聞，在中國的威脅利誘之下，我們失去了一個友邦。這幾年來，中國不斷用各種方式打壓台灣的國際空間，希望台灣屈服，接受「一國兩制」。她昨天已經說過：「這是不可能的。」

總統強調，儘管中國打壓，但是台灣誠心誠意對待朋友的態度不會改變，維持亞太區域和平及繁榮現狀的立場不會改變，台灣人民希望參與國際的決心也不會改變。

總統提到，今天是聯合國開議的日子，不久前外交部發表一部影片，傳達台灣人民對於參與聯合國體系的期盼。影片中，有台灣人在友邦國家推動醫療、農業以及技職訓練等的畫面。她相信，友邦朋友看了一定都覺得很熟悉，因為這就是我們大家一起努力在做的事情。

總統表示，我國「踏實外交」著眼的是互惠互助的長遠未來。我們誠心誠意，不做華而不實的承諾，也不會亂開空頭支票，但只要朋友有需要，我們有能力，真正的朋友絕對是全力以赴，合作無間。

總統說，我們3個邦交國的咖啡在台灣非常受歡迎，風味各有千秋；進口的牛肉、海產和水果，也很受到台灣市場的肯定。她期待有更多中美洲的優質產品來到台灣，讓台灣成為中美洲商品在亞洲的行銷中心。政府也會持續透過和企業組成的專業團隊，跟中美洲友邦擴大合作關係，一起開拓產品市場。

除了經貿交流之外，總統也提到，有越來越多的台灣年輕人到中美洲觀光旅遊，同時學習西班牙文。不論是官方或民間的交流，總統強調，台灣讓世界更好，有各個友邦的支持，我們就有更大的力量完成更多的理想。希望友邦朋友們繼續為台灣發聲。「我們一起來讓世界變得更好，創造更多的感動。」

相關影音

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法