綠營雲林海線立委換將 卓榮泰：徵召蘇治芬拚連任

2019-09-17 17:25

［記者黃淑莉／雲林報導］雲林第一選區海線立委民進黨確定陣前換將，前麥寮鄉長許忠富將退選，由黨中央徵召立委蘇治芬參選。

民進黨雲林縣黨部今天下午在虎尾舉辦「黨主席與雲林地方人士座談會」，黨主席卓榮泰、新境界文教基金會執行長邱義仁、民進黨雲林縣黨部主委廖丁賜、立委蘇治芬及立委參選人許忠富都與會。

座談會開始由許忠富針對退選說明，許忠富指出，香港事件讓人深刻體會到民主自由價值，2020年台灣不能輸，成功是成就眾人的功德、利益，這是大局，大局就是要讓台灣好、台灣贏，讓台灣更好，主角不論大、小角色，如果能為雲林打拚，為台灣民主能爭一口氣，未來會尊重、配合黨打拚。

接著卓榮泰指出，前幾天收到許忠富聲明，指看到雲林海線選情勢改變，這局要打贏希望黨要重新考慮，昨天中央黨召開提名策略小組會議慎重討論，結果今天與地方座談聽取基層聲音，地方意見一致，明天正式在中執會提出建議。

卓榮泰在座談會現場詢問：「接受許忠富退選決定，重新徵召蘇治芬大家贊成嗎？」現場響起掌聲通過。

卓榮泰也針對初選結果調整向地方黨部及所有幹部們表達最大歉意，強調這是情勢改變所致，但也要向大家表達感謝，有勇氣、義氣，為雲林這場選戰，挺許忠富支持蘇治芬，讓中央黨部可以這樣彈性改變，2020台灣要贏要守住雲林。

蘇治芬指出，黨徴召她出來參選立委，她會接受，並全力以赴，也拜託大家陪她打這一場選戰。

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