KMT大老被韓船長綁架駛向冰山？沈富雄：我快幫不下去了！

2019-09-17 13:22

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海董事長郭台銘昨表示不選2020，前立委沈富雄認為郭台銘昨夜的聲明，已使他短暫的政治生涯胎死腹中，另外郭台銘在上週四發表退黨聲明的操作也是關鍵之一，沈富雄同時也列出他寫給郭的備忘錄部分內容。

沈富雄在臉書上強調：「兩個多月來，我幾乎每日一memo給郭董，連我在美國的那個月也沒中斷，迄今己累積超過60封。」並在臉書上貼出郭台銘宣布退黨後寫給他的備忘錄內容頭尾兩段。沈富雄在備忘錄開頭寫道，國民黨大老登報連署和郭退黨都是時間壓力下的自然發展，不用大驚小怪，讓他較為震驚的是一句「人在曹營心在漢」，是個很糟糕的引喻失義，「我但願以今天國人的學養，沒有人聽懂，否則是大笑話」。

至於「人在曹營心在漢」的引喻失義之處，沈富雄指出，這典故的主角是郭台銘最崇拜的關公，如果真要引經據典，今天離開曹營自建漢室是郭自己，而且這些大老其實是比較挺郭的，又何必對他們出言不遜？

沈富雄在備忘錄建議，比較恰當的比喻是：「國民黨的大老們被韓船長所駕駛的鐵達尼號所綁架正在一步步駛向冰山，而郭董正開著救生筏來營救，國民黨的大老們有苦難言，不敢跳船求生，但諸多國民黨的立委候選人卻冷暖自知，暗暗叫苦。」

而沈富雄備忘錄的最後一點，則是「我快幫不下去了！」同時，沈富雄也坦承：「我一再苦口相勸，不要罵國民黨，顯然郭董沒有聽進去。」

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