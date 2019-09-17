郭台銘會回國民黨？劉宥彤：千萬別鬧了

2019-09-17 12:34

〔記者陳柔蓁／台北報導〕鴻海創辦人郭台銘昨發聲明宣布「決定不參與2020連署競選總統」，外界推測郭放棄的真正原因，是要教訓國民黨，今（17）日郭幕僚、永齡基金會執行長劉宥彤在廣播節目中否認。

節目主持人邱明玉先問劉宥彤，郭台銘還會回去國民黨嗎？劉回應：「千萬別鬧了，董事長就是無黨一身輕。」

外界推測，郭台銘始終受國民黨譴責，認為郭台銘分散票源，因此郭台銘不參加連署，這個目的是讓國民黨整合，也告訴當時登報呼籲郭台銘回黨團結的31位中常委，就算沒他分票國民黨也贏不了。

對此，劉宥彤指出，郭台銘從參與選舉到現在，一本初心，有相信的價值，但做的事都被加了很多註解，這些註解跟各陣營的利益有關，今天哪方選情如何就說郭的意思如何，郭台銘參選的初心純粹，卻被不同陣營用選舉考量在不同時候下了不同註解。

劉宥彤認為，這些政治人物，還是要對說過的話負責。

邱明玉提問，傳出與郭交情匪淺的國民黨副主席郝龍斌和郭台銘一共見了6次面，昨宣布不參與連署前，雙方還談過2小時，是郝龍斌勸退郭台銘的嗎？劉宥彤說，「董事長選不選，不是任何人去影響他的。」

邱明玉提問，郭台銘不選，是因為參選正當性不足？劉宥彤說，「董事長臉皮沒那麼薄！」

劉宥彤表示，郭台銘不參與連署，對藍綠兩黨不是開香檳、值得高興的事，而是警訊，先前郭台銘參與選舉的假設下，支持度在3腳督民調上有反映出來、受民眾期待，是因為民眾有（超越藍綠）需求的缺口。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法