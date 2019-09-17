藍營忙改口！郭董不選了 這名藍委「從怒轟變感動」

2019-09-17 12:25

〔記者蔡淑媛／台中報導〕鴻海集團創辦人郭台銘日前宣布退出國民黨，為正式參獨立參選做準備，隔天立委沈智慧在臉書發千字文《目睹郭台銘從凝聚團結到翻臉不認帳》怒轟郭「關公的臉會不會更紅了呢！」昨夜郭突然宣佈不參選，沈態度180度大轉變，今天又立刻發文改口說「『同志』做不成，『志同』或『道合』都很好」還說對他「欽佩又感動」似乎欲修補關係，拉攏果粉，沈的態度轉變之大，令人大開眼界！

沈智慧發文指出，針對郭台銘昨日深夜重大宣佈「不參與2020連署競選總統」她說「同志」做不成，「志同」或「道合」也都好，盼望做不成「同志」的遺憾，可以用「志同」或「道合」來彌平，她與大家都會擁抱希望，一起努力，捍衛中華民國，再現青天白日。

沈智慧說，郭台銘先生曾經參加了國民黨初選，那時他是同志。郭台銘先生後來退回了榮譽黨證，但此時他並不是敵人。對於郭台銘先生重大宣佈的結尾寫到：「我依然是永遠的中華民國派。當中華民國需要郭台銘的時候，郭台銘永遠都在。」這段話讓沈智慧既欽佩又感動。

沈智慧還說「都是中華民國派」放下紛擾後「中華民國派」可以在不同的地方、用不同的方式、團結不同的人。

相較於郭台銘宣佈退出國民黨時，沈智慧怒發千字文指責郭，目睹郭台銘從凝聚團結到翻臉不認帳，質問「到底憑什麼指責中常委」，先為國民黨拉開「凝聚大團結」的序幕，沒想到選輸後翻臉不認帳「關公的臉會不會更紅了呢！」還說文長慎入、不吐不痛快；這次郭宣佈不參選總統，沈智慧發文不到4百字，稱讚對郭欽佩又感動說「志同」或「道合」都很好。

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