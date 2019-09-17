呂秀蓮參選總統：希望建立和平中立喜樂島

2019-09-17 11:42

〔記者陳鈺馥／台北報導〕獨派團體喜樂島聯盟今日召開記者會宣布，前副總統呂秀蓮與前南投縣長彭百顯共同搭檔，正式參選2020正副總統。呂秀蓮致詞表示，她過去跟前總統陳水扁一起打拚，今後將繼續與彭百顯打拚，希望建立和平中立喜樂島。

呂秀蓮指出，過去先後選出的歷屆總統影響國家興衰，影響人民苦樂安危，一旦選錯選壞，全民遭殃受苦，這次總統大選人才輩出，有識之士憂心忡忡，年輕人很擔心是否要吃「芒果乾」，1912年豪華鐵達尼撞山，肇事原因在於船員未受專業訓練，最後釀成1514人死亡。

呂秀蓮提及，台灣現在好比豪華的鐵達尼，雖然土地排名在後面，但國防軍力在世界第19名，更是最友善國家之一，台灣絕不是弱小國家，而是優質中型國家。

呂秀蓮說，再把視線拉回國內，大家看到藍綠惡鬥、統獨紛擾、貧富懸殊，看到社會種種不公不義，尤其中國一直虎視眈眈，台灣會不會像鐵達尼一樣撞上冰山。

呂秀蓮呼籲，無論你我來自何方，來自哪個政黨，這70年來共同打造台灣，過去發生二二八事件，那是台灣悲慘時代，後來爆發了美麗島事件是台灣2.0，民主鬥士對抗威權體制，到了兩千年邁入台灣3.0，台灣進入了民主時代，明年1月要不要寫下台灣4.0座標。

呂秀蓮提及，她是新女性主義者，過去政治坐牢1千多天，也是台灣唯一連任的副總統，退休後長期宣達和平中立。彭百顯則是九二一大地震時的南投縣長，彭使南投重生，她自己在九二一大地震那天，正率團訪問中東，後來馬上回台發動賑災。

呂秀蓮指出，她最近看到香港反送中忍不住熱淚盈眶，想起當年在街頭對抗國民黨的點點滴滴，台灣民主值得羨慕，看看香港，要想想我們的未來，台灣令人羨慕偏偏有人厭惡它。

呂秀蓮說，國、民兩黨支持度不到25%，國人開始拒絕藍綠政黨，呼籲全國同胞要超越藍綠格局，共同打造充滿歡喜快樂的台灣4.0，和平中立可使台灣正常化，更使人民有尊嚴，要做獨立、自由的民主人。

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