造謠陳菊貪污500億元 女韓粉求饒：台灣不能沒有您

2019-09-17 10:53

〔記者張瑞楨／台中報導〕今年7月在支持罷免韓國瑜的煎餅店內，罵女學生等人「去死」而成名的楊姓女韓粉，8月又在自己臉書與各挺韓的社團內，造謠指陳菊貪污500億元而挨告，事隔一個月，楊女在自己臉書道歉了，她撰文說，自己一時衝動，卻被有心人士拿去大做文章，「害我又被陳菊小姐告我妨礙她的名譽，我真的沒有我是冤枉的」，「您大人有大量請您放過我」，「我對陳菊小姐感到萬分的抱歉，對不起我以後不會了，您是總統府秘書長蔡英文總統的左右手，台灣不能沒有您們的」。

不過，楊女並不承認自己撰寫造謠文章，她於文章說，她是「因為無聊看到臉書上有人刊登陳菊的貪污事件，我一時衝動就轉貼出去洩憤」，「我真的沒有（撰寫造謠文章）我是冤枉的」，對比她今年8月6日造謠文章中，她宣稱的謠言來源，卻是「據調查局官員傳出的消息」，兩種說法矛盾。

楊女挺韓不疑餘力，今年4月間，她見到前澎湖縣長高植澎，在臉書中質疑韓國瑜之妻李佳芬，沒有把版稅捐出，楊女遂於高植澎臉書中，自稱是「外省第二代」軍眷子弟，「我家人是韓國瑜市長的小內閣...，請不要到處公開污衊韓國瑜市長夫妻的名譽」，她還辱罵高植澎「混蛋」、「丟臉」、「您不是女人生的」，被高植澎委託律師提出妨害名譽罪告訴，橋頭地檢署偵查中，楊女也反告高植澎妨害名譽罪，但本月初澎湖地檢署先偵結，裁定高植澎不起訴。

今年8月6日，楊女又於自己臉書，還有數個韓粉臉書社團內，散佈謠言誣指陳菊貪污500億元，她還指稱韓國瑜當選總統，才能把這些人送到大牢關，韓國瑜自知有死於非命的風險，絕口不提陳菊貪污之事，是正在等候時機。

陳菊控告楊女加重誹謗罪，事隔一個多月，她本月15日深夜於臉書撰文道歉，不過，洋洋灑灑的道歉文，多數是描述自己這幾個月來，因挺韓而遭遇到的污衊與委屈，對於造謠一事，她輕描淡寫說，是自己一時衝動而轉貼網路文章，不久後就刪除了。

楊女還貼出自己受傷照片，打出哀兵牌強調，下月7日陳菊告她的官司開庭，她會告訴法官，她沒有錢沒有房子更沒有健康的身體，「您大人有大量請您放過我，跟法官求情原諒我吧」，她說，「抓我去關你們還要照顧我行動不便的人太浪費公帑了，我一定會修正自己的言行舉止，以後不會在亂傳東西，也會告訴大家陳菊小姐是個有肚量的好人」。

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