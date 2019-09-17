郭不選總統讓她大輸100萬元？財經女神分析下一步

2019-09-17 07:00

〔即時新聞／綜合報導〕財經專家胡采蘋昨晚在臉書發文，開心地說自己好像要「發大財」了，有朋友要跟她賭100萬元「明天郭台銘不會出來選」，胡還說「郭怎麼可能不選」。沒想到郭台銘深夜拋出震撼彈不參選，讓胡在臉書大嘆「郭台銘請你滾！我的一百萬！！！」

撇除100萬元飛走的遺憾，胡采蘋在臉書分析，「事實上郭台銘做得對，在這種情況下不應該硬選，勝算太小，又很容易討個臭名」，她認為郭不如「等待十一月政黨提名的機會，或2024再選。」

胡采蘋認為，整個過程中，郭台銘最錯誤的決定是退黨，而最好的決定應該是不做決定，等待11月最後換韓時間點，在11月前贊助藍營親郭立委，培植勢力。然而胡表示，目前郭仍可以退一步打算，在國民黨還沒處理退黨申請前，不再推進退黨，「國民黨一百年的累積，不是你30年首富一下子轉向就可以超越。」她說，重點還是黨內實力的問題。

胡采蘋指出，「現在對柯市長來說，當然是一場全面崩潰的劇本」、「柯選總統一定不會上，還可能被迫離開台北市長位置，或被罷免」，她認為「組黨是柯文哲最錯誤的一個決定，他的政治生命很可能在2019年迅速進入終點」，對柯來說，最後的選擇是全面收兵，做完市長，留下名聲。

文末胡采蘋澄清，「最後，一百萬的賭局自然只是玩笑」，還笑稱「媽你不用擔心啦」。

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