小英推特雙語發文對中國嗆聲！大量日本網友暖心推爆

2019-09-17 00:52

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文16日向台灣民眾說明台索斷交，也在推特發出英文、日文2種語言的推文，向國際社會聲明「台灣人永遠不會接受中國的一國兩制」，大量日本網友見狀後，湧入蔡的推特將文章推爆。

蔡英文在推特使用英文、日文寫道，「我們與索羅門的關係走到盡頭，反映出中國不斷努力的利誘我們的盟友，此舉是想損害台灣人民士氣，同時迫使我們接受一國兩制，台灣會說：『門都沒有』」，蔡英文明確聲明，無法接受中國壓迫台灣。

許多日本網友看見台灣總統的推文，相繼在下方留言指出「在這種情況下，日本人民，日本政府和議員必須堅定地理解為什麼蔡總統總是試圖用日語交流」、「日本民眾要求我們的政府專門恢復與台灣的外交關係！台灣加油！」、「一顆心永遠與你在一起」、「我支持蔡英文」、「霸權中國共產黨受到世界各國的憎恨，自我毀滅是時間早晚問題」。

ソロモン諸島との外交関係の終焉が示すのは、中国が絶えず台湾を国際的に孤立させようとしているという事実です。それによって台湾の人々の勇気をくじき、「一国二制度」を受け入れさせようとしているのです。われわれの答えは明快です：断じて受け入れません。 — 蔡英文 Tsai Ing-wen （@iingwen） 2019年9月16日

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