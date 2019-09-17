小英推特雙語發文對中國嗆聲！大量日本網友暖心推爆
列印

2019-09-17 00:52
蔡總統在推特使用日語、英語向全球聲明，台灣不會接受中國的一國兩制。（圖擷取自蔡英文推特）

蔡總統在推特使用日語、英語向全球聲明，台灣不會接受中國的一國兩制。（圖擷取自蔡英文推特）

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文16日向台灣民眾說明台索斷交，也在推特發出英文、日文2種語言的推文，向國際社會聲明「台灣人永遠不會接受中國的一國兩制」，大量日本網友見狀後，湧入蔡的推特將文章推爆。

蔡英文在推特使用英文、日文寫道，「我們與索羅門的關係走到盡頭，反映出中國不斷努力的利誘我們的盟友，此舉是想損害台灣人民士氣，同時迫使我們接受一國兩制，台灣會說：『門都沒有』」，蔡英文明確聲明，無法接受中國壓迫台灣。

不少日本網友指出，一定會支持蔡總統。（圖擷取自蔡英文推特）

不少日本網友指出，一定會支持蔡總統。（圖擷取自蔡英文推特）

許多日本網友看見台灣總統的推文，相繼在下方留言指出「在這種情況下，日本人民，日本政府和議員必須堅定地理解為什麼蔡總統總是試圖用日語交流」、「日本民眾要求我們的政府專門恢復與台灣的外交關係！台灣加油！」、「一顆心永遠與你在一起」、「我支持蔡英文」、「霸權中國共產黨受到世界各國的憎恨，自我毀滅是時間早晚問題」。

蔡英文推特全文

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