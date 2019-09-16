索羅門斷交》綠委籲強化「實質外交」 藍委轟外交部後知後覺

2019-09-16 20:11

〔記者涂鉅旻／台北報導〕太平洋國家索羅門內閣轉向與中國建交，我國亦隨即宣布和索國斷交。對此，執政黨立委認為，我國更應重視「實質外交」而非「金錢外交」，後續連鎖效應也該繼續觀察；在野黨立委則批評，索國與我國斷交早有跡象，此事顯見外交部「後知後覺」，盼蔡政府儘速擬定對策，外交部長吳釗燮也應負起全責。

民進黨立委王定宇表示，索羅門位於美國、澳洲附近的重要戰略位置，也可能是中國拉攏的原因，但索羅門和我國邦交可能生變的消息一出，美國副總統彭斯即協助我方遊說，台、美、澳三方更合作處理此外交案，光此事已具備外交價值，「和索羅門邦交價值孰輕孰重？值得分析。」

王定宇認為，中國藉由挖我邦交國方式，欲逼迫台灣人接受「一中」，但這對台灣的實質外交、國家利益傷害程度為何？人民對於我國失去邦交國，是感到憤慨或是麻痺？後續的正面或負面連鎖效應，還得持續觀察。

民進黨立委蔡適應表示，他對索國與我國斷交感到「遺憾但不意外」，索羅門以金錢作為選擇建交對象的前提，我國難以和中國比「金錢外交」。但另一方面，中國允諾提供其他國家金援，是否會全數做到仍是未知數，畢竟現已傳出，部分與我國斷交轉而和中國建交國家，有意和我國重啟邦交關係。

蔡適應認為，我國應強化「實質外交」而非競逐「金錢外交」，現階段除維持現有邦交穩定，也要和關係密切的歐盟、美國等國持續互動。

國民黨立委呂玉玲批評，索羅門和我國斷交，先前已有跡象可尋，包括索國新總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）就任時，早已表達更改與我邦交關係的意見，但外交部在立委輪番詢問下，仍表達邦誼不會生變的看法，顯見外交部自我感覺良好、後知後覺。她表示，蔡英文政府上任後邦交國劇減，前線外交人員也感到灰心，除應儘速反省、擬定對策，吳釗燮更應負起全責。

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