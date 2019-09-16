打臉「最強外掛」郭台銘！外交部：沙國統一調降全球簽證費

2019-09-16 21:02

首次上稿 20:11

更新時間 21:02

〔記者呂伊萱／台北報導〕鴻海創辦人郭台銘日前訪問沙烏地阿拉伯，盼降低高額簽證費；媒體今報導沙烏地阿拉伯由500美元調降為81美元，郭台銘表示欣慰。不過外交部今天表示，經沙國有關單位說明，是全球性調整各類簽證費用。

郭台銘今晚在臉書上貼出與沙烏地阿拉伯王儲的合照，還把這次調降簽證費當成「#沙國行程報告 Final」，文末還加註「#中華民國最強外掛」。郭台銘辦公室也表示對於能在這麼短的期間內，成功為國人爭取到降低赴沙國商務考察的成本，感到欣慰。

不過，外交部發言人歐江安今天對此表示，根據沙國政府有關單位說明，自9月14日起，沙國全球性調整各國人士赴沙國各類簽證費用，包括朝覲、商務及探親等簽證種類均予以調降。

歐江安說，我國於2017年開放沙烏地阿拉伯旅客電子簽證，也一直與沙國就簽證便利措施進行官方協商，此次沙國全球性統一降低各類簽證費用，與先前收費相較已大幅降低，將能促進我與沙國交流的便利性，外交部樂觀其成並盼未來沙國能進一步提昇對我國人簽證待遇。

同時，歐江安也說明，在爭取中東海灣六國簽證待遇方面，我方目前已洽獲巴林、阿曼及卡達等國電子簽證，亞西地區今年亦洽得俄羅斯予我聖彼得堡市、列寧格勒州、符拉迪沃斯托克（海參崴）及加里寧格勒等地電子簽證，有利於我國人與這些國家商旅觀光往來。

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