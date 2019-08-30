郭台銘：800美元簽證費太貴 沙國承諾調降簽證費

2019-08-30 12:25

〔記者陳柔蓁／台北報導〕鴻海創辦人郭台銘今（30）日自中東訪問回台，看到大批媒體接機笑容滿面，他當場表示，此行發現沙烏地阿拉伯簽證費用高達800美元，有直接對皇室成員表達意見，當場得到承諾，我想最近他們會宣佈系列消息，他們承諾會加強中華民國與沙國經貿觀光。

郭董中東行釋利多，但由於簽證費涉及外交，有媒體質疑不具政府公職的郭台銘，是以什麼身份與沙國談，對此，郭幕僚蔡沁瑜回應，「簽證高達800美元，他覺得一般人沒辦法負荷，他跟皇室見面，對方當場承諾，如果未來郭台銘有機會為中華民國服務，沙國會把簽證費降到80美元。」

郭台銘表示，這次應沙國高層的邀請前往訪問，見到許多高層、部長級官員，沙烏地阿拉伯正面臨產業轉型，他們對台灣電子、半導體、精密機械工業有興趣，希望引進這些工業，在沙烏地阿拉伯產業轉型過程中有合作機會。

郭台銘此行也針對沙國的能源政策、石化工業的發展進行了解，在參觀當地國營事業的管理、對巨型工業的管理，去學習為什麼能做到一流，且當地對未來、新科技的發展研究有相當大的投資，讓他一改過去沙國只有石油的觀感。

郭台銘提到他在國民黨初選時提出的「東進西和南拓北接」台灣國際發展藍圖，他認為，沙國是中東市場也是全球回教重要市場，他希望看到將來台灣走出去，經濟發展「南拓」過程中能涵蓋到中東新市場。

此外，郭台銘也提到，沙國有「零到6歲國家幫你養」政策，政府也對年輕人有就業輔導。

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