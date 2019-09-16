柯黑即網軍？台大PTT八卦板主推薦「黑名單」惹議

2019-09-16 20:09

〔即時新聞／綜合報導〕近期有作者開發「PTT Star」瀏覽器，讓使用者能夠更便利地瀏覽台大BBS論壇《批踢踢實業坊》（PTT.cc），然而有人利用該瀏覽器的「黑名單」功能，自行判定並標註使用者為「大量集團帳號」、「神奇ID」、「真人使用者」、「真人阿智（智障）」等，這份名單還受到八卦板主的推廣，引起爭議。

近期有人開發「PTT Star」，讓使用者能夠更快速且便利地瀏覽台大BBS論壇《批踢踢實業坊》（PTT.cc），然而近期卻出現一個名為「神奇ID濾鏡版」的擴充功能，利用瀏覽器的黑名單的功能，匯入不明人士所彙整的「神奇ID」黑名單。

這份「神奇ID」名單曝光後引起鄉民爭議，原因是內容除將網友帳號分類並標記為「大量持有之集團帳號」、「神奇ID」外，還以「應該只是智障」來稱呼部分網友，後來才改成「應為真人阿智」。多名網友強烈質疑名單作者的企圖，以及標記帳號的評斷標準，且有多名自稱為真實使用者的網友紛紛跳出來喊冤。

據《放言》報導，台中市議會助理芮俊投書指出，這些ID疑似因曾發表「反對或批評柯文哲」言論，遭到分類並上色。芮俊因此質疑，這個「神奇ID濾鏡」的作者很可能是柯文哲的「義勇軍」或者「網軍」。

芮俊強調，如果持續以「神奇ID」將八卦板鄉民貼上標籤，恐怕會將八卦板撕裂為「柯陣營」及「非柯陣營」，而失去了言論自由的多元和可貴，八卦板也將從此凋零。

「PTT Star」作者：原版無預設黑名單

據悉，「PTT Star」瀏覽器原作者也於今（16）日稍早發文澄清，原始版本並無預設任何黑名單，他人在未知會作者的情況下匯入黑名單並轉發。作者並強調，「本人並不認同這樣的做法，希望想發表神奇ID名單的人，不要與原始版本程式包在一起轉發」。

相關原文請見：

[問卦]有沒有pttstar 神奇ID版本的八卦阿?

[爆卦] PTT Star原作者對於神奇id的聲明

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