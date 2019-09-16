韓國瑜失言？ 何志偉：井底之「瑜」無法了解「老鷹」高度

2019-09-16 15:10

〔記者謝君臨／台北報導〕國民黨總統參選人韓國瑜昨參加「大陸台商中秋聯誼茶會」，在致詞時提及：「你確定非洲很多黑人家庭吃飯跟家裡面需要放蘭花嗎？」被外界質疑是否又失言了；對此，民進黨立委何志偉今受訪指出，有人說「井底之蛙」，他倒是看到一隻井底之魚（瑜），井底之魚（瑜）無法了解老鷹（小英）的高度。

民進黨團上午召開黨團大會，討論本會期法案及各委員會召委人選，何志偉到場時接受媒體聯訪，針對昨天韓國瑜的言行發表看法。

對於韓主動擁抱前總統馬英九，但伸了兩次手馬都沒握，何志偉認為，他們的團結是做表面的、做空殼的，馬英九那天（指韓國瑜三重造勢之夜）整個爆青筋，然後手握拳頭恨得半死，他的牙齦應該咬到都受傷了，這樣子的團結、表面動作完全沒有意義，團結要從心理做起。

媒體詢問，韓國瑜是民調「最討厭政治人物排行榜」第一名，怎麼看？何志偉指出，最近跑行程遇到藍綠支持者，大家有共識，認為這樣的總統候選人到底要如何教小孩，一下子歧視言論，一下子又是髒話，一下子又說謊，更重要的是，韓把所有藍營的大頭全得罪光了，把本國人也得罪光了，把外國人也得罪光了。

何志偉說，他從來沒有看過有這樣子型態，或這樣子高度，或這樣子「顧人怨」的政治人物，他認為韓市長應該補充睡眠、補充營養，好好休息，身心靈可能需要一點點療癒。

對於韓被質疑「蘭花說」失言，何志偉表示，人家說「井底之蛙」，他倒是看到一隻井底之魚（瑜），井底之魚（瑜）無法了解老鷹（小英）的高度。非洲有個地方叫「桌山」，它是全世界最有名出產蘭花的王國之一，不要以為非洲都比我們弱、都比我們窮，沒有這回事，韓打從心裡在歧視，嘴巴就不小心又歧視了。

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