不選了？傳歐崇敬退黨改選新北立委 喜樂島：莫名其妙

2019-09-15 17:05

〔即時新聞／綜合報導〕獨派團體「喜樂島聯盟」決策委員歐崇敬日前到中選會領表，欲參選明年總統，不料今日卻傳出他已辭去喜樂島決策委員並退黨，且打算以無黨籍身分參選新北市立委。對此，喜樂島副主席兼發言人施正鋒痛批，歐崇敬此舉實在是「莫名其妙」。

據ETtoday新聞雲報導，日前有消息指出，歐崇敬已辭去喜樂島決策委員並退黨，且將以無黨籍身分參選新北市第一選區（淡水、八里、三芝、石門）立委。施正鋒對此表示，歐一開始說要選淡水，過沒多久則說要選總統，不知道是否是烏龍事件。

施正鋒也指出，在黨內的選委會歡迎各位推薦或自薦，也尊重歐崇敬要參選立委的意願，更因此將黨內有意願選淡水立委的人選移至其他選區。

不料，歐崇敬卻先領表，展現參選總統意願，事後又有退黨消息傳出，讓施正鋒痛批「太扯了，莫名其妙的事情，事先沒有說，事後也沒有知會，他以為他在兒戲嗎？」

歐崇敬揚言要參選2020總統之後，13日便赴中選會領表，當時受訪時表示，若喜樂島黨中央可以在17日前推派前副總統呂秀蓮、或是前行政院長賴清德參選總統，則沒話說；但若擺爛，使支持者失望、將票投給蔡英文，那他就會義無反顧地參選，並展開連署工作。

而歐崇敬在意圖參選總統事件曝光後，驚人的過往也被一一挖出。據悉，歐年少時曾加入國民黨，2008年轉至民進黨，意圖角逐當時嘉義市長參選提名人資格；2011年，歐崇敬又受國民黨徵召，到台南參選立委；2015年又退出國民黨、接近親民黨，甚至代表橘營參選新竹市立委。

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