莊競程大坑爬山拜票 民眾驚呼「足少年」

2019-09-15 12:45

〔記者張菁雅／台中報導〕民進黨台中市第5選區（北區、北屯區）立委參選人莊競程今日上午由市議員曾朝榮陪同，到大坑步道爬山，最後到觀音亭參拜。莊競程沿途和民眾拜票，不少山友看到他都驚呼「足少年」、「很帥喔」，紛紛前來打招呼、握手或合照，現場「凍蒜」、「加油」聲浪不絕。

曾朝榮服務處每月第3個週日，都在大坑觀音亭提供法律等諮詢服務，20年來不間斷。莊競程則是從小在北屯長大，他說，過去假日常到觀音亭爬山健身，還可享用免費炒麵，鹹粥等小吃，沿途與山友打招呼，互動親切，宛如一家人。

曾朝榮與莊競程今日一起到觀音亭參拜，曾朝榮也向民眾推薦莊競程，他表示，莊競程今年39歲，是台灣大學醫學工程研究所博士，現職為交通大學生醫工程研究所助理教授，未來進軍立法院後，在教育、醫療、長照、建設等領域，都能提供專業，造福社會。

不少民眾看到莊競程，都驚訝「好年輕的教授」、「很帥喔」，長輩更直呼「足少年」。

莊競程表示，他專攻生醫工程，透過現代科技與醫學的結合，解決人類生病的痛苦，他認為經常爬山、運動可以有效減緩老化現象，未來將推廣「全民運動」，讓城市充滿活力與朝氣，他有信心運用「科技」、「便民」，讓台中進步，成為全台典範城市。

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