打臉韓國瑜？ 黃國昌提營業稅數據：高雄沒有發大財

2019-09-15 00:15

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜去年參選時，不斷喊出「高雄發大財」口號，最後也順利當選，但有許多市民質疑韓國瑜根本沒有做到。對此，時代力量立委黃國昌提出高雄市營業稅額的數據，質疑高雄經濟活動不但未見改善，「似乎離韓國瑜市長的願景更遠了」。

黃國昌12日在個人臉書發文說，韓國瑜以「高雄發大財」的口號，入主高雄市府。由於上任迄今，愛情摩天輪不見蹤影、招商成績慘不忍睹，再加上頻傳不當言行，引來各種批評。但他強調，自己關心的還是「高雄的經濟有改善嗎？消費有更為旺盛嗎？」雖然沒時間深入研究，不過他還是從營業稅著手，做了一個簡單的比較。

黃國昌貼出六都在「2018上半年度vs2019上半年度」的營業稅比較。他說，營業稅（即消費稅）的對象乃是商品與服務的提供與轉讓，在相當程度上可以反映一地經濟與消費活動的榮枯。結果從營業稅數據發現，高雄市2019年上半年，與去年同期比較，營業稅反而短少了13億1829萬元的營業稅，跌幅達4.8％。

黃國昌直言，這樣的數據說明，高雄的經濟活動不但未見改善，反而離韓國瑜當初「高雄發大財」的願景更遠了。

黃國昌近日在個人臉書發文，提出高雄市營業稅額的數據，質疑高雄經濟活動不但未見改善，「似乎離韓國瑜市長的願景更遠了」。 （圖擷取自黃國昌臉書）

黃國昌針對六都在「2018上半年度 vs 2019上半年度」的營業稅額進行比較，檢視直轄市政府改善地方經濟的成效。（圖擷取自黃國昌臉書）

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