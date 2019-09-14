媽祖託夢、芒果乾…北市府特展 挨批消費賴和、消遣郭蔡

2019-09-14 21:15

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市文化局委託文化銀行執行規劃台灣新文學之父賴和「懶雲診療室」特展，文化團體卻發現，入展發給觀展者的「診療袋」上，竟寫有「彰化媽祖托（託）夢」、「芒果乾食用過量」消遣鴻海集團郭台銘、總統蔡英文的話語，台北文資環境守護聯盟成員郁良溎表示，柯文哲成立台灣民眾黨，才被批消費蔣渭水，如今又消費賴和，利用文化局轄下場館消費政治人物，文化不該淪為替特定政治勢力服務的工具。

文化局：詼諧幽默回應時事

文化局文化資源科長邱稚亘表示，賴和是彰化人，彰化媽祖是當時民眾對賴和的尊稱，這些字句是策展團隊的巧思，並沒有明確的政治立場，賴和是對台灣土地關懷重要人士，在規劃時考量到時事，策展團隊覺得無論是媽祖託夢或是芒果乾，本質都是對這塊土地的關心，因此在策展時，刻意做了呼應時事的設計，並不是攻擊特定的政治立場，而是以詼諧、俏皮方式回應時事的幽默，外界不用過度解讀。

「懶雲診療室」特展在台灣新文化運動紀念館開展，7月12日開幕，賴和的筆名為懶雲，身為醫生的賴和，在懸壺濟世之際，同時也參與文化運動，特展規劃四大展區，從賴和的視角切入，見證台灣人在現代化轉型所遇困境，也能看到30年代台灣文壇百花齊放的多元樣態。

郭台銘過去曾用「媽祖託夢」表態有意參選總統選舉，台北市長柯文哲上月則批評蔡英文「寫臉書是救不了台灣的」，甚至用「芒果乾」（亡國感）形容。

台北文資環境守護聯盟成員郁良溎表示，柯文哲成立台灣民眾黨，蔣渭水基金會與蔣家後人發表聲明表達疑慮，結果現在又消費賴和，柯文哲身為市長，卻利用文化局轄下場館消費政治人物，並非不能消費政治人物，應先自嘲再說別人，且文化也不該淪為替特定政治勢力服務的工具。

台北市議員簡舒培表示，柯文哲平常喜歡消費別人，策展單位才會投其所好，但她認為把不應該把賴和拖下水，如果要凸顯賴和在文化上的貢獻，應該更深入研究，而非消費現在政治人物的方式，這樣的話得利的人不是賴和，而是變成柯文哲。

賴和文教基金會執行長白佳琳表示，這次特展授權給市府，由策展單位規劃，以生活化方式呈現賴和在新文化運動時期的面貌，細節並未與基金會討論，但認為這樣的轉化滿有趣，可引起民眾的興趣與關注，不會特別覺得需要避諱，反而認為用有趣詼諧的方式呈現也不錯。

台北市文化局表示，這次展覽安排了許多具有互動性與當代性的巧思，特展到9月29日截止，歡迎民眾看展，了解賴和當年邊救人治病，又參與文化運動的身影與足跡。

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