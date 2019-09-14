公視董監事難產 前董事火大：國民黨惡意杯葛、目光如豆

2019-09-14 19:01

〔即時新聞／綜合報導〕日前公視第7屆董、監事進行審查會議，結果總計26人名單中，僅8名董監事通過審查，令文化部長鄭麗君深表遺憾，並向再三請託才應允的候選人致歉。對此，公視前董事蔡崇隆週四（12）在臉書上火大撰文怒批「國民黨惡意杯葛」、「連扮演關鍵少數的素養都沒有」，並質疑前董事鄭自隆「在媒體放炮」的動機，以及國民黨拖延公視董監事遴選至2020大選後並「伸手進來」的企圖。

據貼文內容，針對日前公視第7屆董、監事難產，共計26人名單中僅8人通過審查，包含現任董監事在內的12人均以一票之差落選，但審查委員又無法提出這些人選不適任的具體理由。

對此，公視第6屆董事、中正大學傳播系助理教授蔡崇隆週四（12）在臉書上以〈當關鍵少數變成最反動的力量〉為題撰文，怒批國民黨4名審查委員「目光如豆」、「惡意杯葛」，「只問立場不問是非」，根本無法了解公視現況及實際需求，但卻「任性羞辱」了所有候選人。

蔡崇隆表示：「杯葛這些候選人的訊息子彈來源之一是政大廣告系的鄭（自隆）教授」並指出依法任滿即將卸任的鄭自隆，平時在董事會議上從未批評公視新聞諮詢委員會，但卻在遴選審查會前突然發文批評部分董事「干涉公視新聞自主」。

蔡崇隆質疑，鄭自隆這種做法背後的「動機非常可議」，讓那些不做功課、不深入研究的審查委員可以藉機做文章、抹黑部分董事。蔡教授補充道，雖然他並不在新聞諮詢委員會，但他是記者出身，也是前新聞部製作人，他知道公視新聞並沒有這麼容易受到干涉，公視員工也沒這麼容易向黑手妥協。

蔡崇隆表示，他也是政大校友，原本對身為政大教授的鄭自隆還有一分尊重，但在看到其投書後連最後一絲尊重也沒了。蔡教授直言，過去覺得網友說的「國民黨不倒、台灣不會好」有點太超過了，但這次他完全可以確定「國民黨人馬是連扮演關鍵少數的素養都沒有」，甚至質疑國民黨要繼續惡意杯葛，將公視董監事遴選拖到2020大選後，「這樣才有機會伸手進來」。

最後，蔡崇隆教授表示，多數人可能覺得公視董監事遴選只是個小新聞，但為了公視的獨立與品質，必須正視台灣公共電視檯面下的政黨利益的肉搏戰，公視不僅影響台灣媒體生態，更間接對台灣民主發展有相當影響，尤其在紅色媒體猖狂和商業媒體墮落的時代。

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