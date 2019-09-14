柯文哲到三民市場吃麵羹 滿頭大汗稱「應該加冰塊！」

2019-09-14 10:41

〔記者方志賢／高雄報導〕台北市長柯文哲及太太陳佩琪今早到高雄知名三鳳宮參拜後，隨即前往附近三民市場吃麵羹，今早高雄氣溫炎熱，熱騰騰的麵羹，柯文哲也吃得滿身大汗，還笑稱「應該加冰塊！」

高雄市長韓國瑜今到台中拜票連跑21間廟宇，台北市長柯文哲則直搗高雄，先到知名三鳳宮拜拜，再到附近三民市場吃麵羹，一行人受到攤商熱烈歡迎，爭相與他合照，現場有不少支持者也高喊：「阿北加油！」

有SOP狂的柯文哲說，自己連吃飯都有SOP。由於今早高雄氣候炎熱，加上熱騰騰的麵羹上桌，柯文哲也吃得滿身大汗，雖然麵羹太熱吃不快，但他還是同桌最快吃完，他說如果不是天氣這麼熱，他30秒就可以把整碗麵羹吃掉！

同桌支持者問他有沒有常到高雄來？柯文者說，過去沒有常到高雄，最近才常來，他也有感而發表示，高鐵確實改變台灣一日生活圈，過去來高雄很難單日來回，坐車來5個鐘頭，回去5個鐘頭，不可能一日來回。

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