蔡金樹遭中國羈押 去年7月20日最後身影曝光

〔記者洪定宏／高雄報導〕海基會證實，南台灣兩岸關係協會聯合會主席蔡金樹，去年7月20日到中國福建省泉州市參加兩岸食品交易會，隔天即失聯。
由於蔡金樹的臉書未關閉，可找到他去年7月20日的資料，黃姓友人標註蔡金樹，並po出席兩岸食品交易會開幕的合照，成為蔡金樹失聯前的最後身影。
海基會表示，蔡金樹於去年7月20日到中國福建省泉州市參加兩岸食品交易會，入住廈門某家酒店，隔日退房後即失聯。
蔡金樹的親友於去年8月底向海基會陳情，海基會去函海協會協尋，至今未獲具體回應。
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〔記者洪定宏／高雄報導〕海基會證實，南台灣兩岸關係協會聯合會主席蔡金樹，去年7月20日到中國福建省泉州市參加兩岸食品交易會，隔天即失聯。
由於蔡金樹的臉書未關閉，可找到他去年7月20日的資料，黃姓友人標註蔡金樹，並po出席兩岸食品交易會開幕的合照，成為蔡金樹失聯前的最後身影。
海基會表示，蔡金樹於去年7月20日到中國福建省泉州市參加兩岸食品交易會，入住廈門某家酒店，隔日退房後即失聯。
蔡金樹的親友於去年8月底向海基會陳情，海基會去函海協會協尋，至今未獲具體回應。