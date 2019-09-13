走唱白色恐怖記憶！ 促轉會「明白歌」明起宜蘭登場

2019-09-13 14:51

〔記者陳鈺馥／台北報導〕由行政院促轉會委由「再一次拒絕長大劇團」舉辦「明白歌：走唱白色記憶」免費巡迴演出，明日最後一場親子工作坊活動，將在中秋連假9月14日下午1點半在宜蘭五結的慈林教育基金會登場。

促轉會委員表示，明日親子工作坊的地點，在林義雄夫婦為紀念雙胞胎女兒和母親創設的慈林基金會，在這裡聆聽白色恐怖歷史中，對親人的情感和對集體社會的理想，感受一定特別深刻。

親子工作坊為免費報名參與，進行過程會穿插日記、書信、成長照片、歌曲來促發感受與討論。除有講師帶大家一起討論，亦將教唱歷史歌謠，和參與者一起試著以身體、聲音的共振傳遞記憶。

委員指出，9月21日也將在宜蘭羅東的中興紙廠，舉辦「明白歌：走唱白色記憶」音樂說書劇場，此地是重大白色恐怖案件發生地，也是鄭南榕和3個弟弟童年成長的地方，鄭南榕之女鄭竹梅將擔任演後與談人。

據了解，1953、1954年期間，鄭南榕的父母親曾在中興紙廠的福利社，從事理髮美容工作，當天活動也邀請鄭竹梅與民眾分享家族故事。

此外，興建於昭和10年的「台灣興業株式會社」旗下紙廠，戰後為國府接收，分成羅東、二結兩廠。在1952年至1954年間，發生過宜蘭地區最大規模的白色恐怖案件「羅東紙廠案」，國民黨政府槍決與監禁了游陳川、簡文憲、賴牡彬等數十名工人。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法