拚明年大選連任 蔡英文喊話：選擇正確、獨立自主現狀一定守得住

2019-09-13 11:33

〔記者蔡亞樺／台北報導〕今天是中秋節，蔡英文總統一早在台北市跑透透，接連到士林2處宮廟參拜，祝福全體國民中秋佳節快樂，爭取連任的蔡英文也不忘替自己拉票，向在場民眾說明細數蔡政府執政3年多的政績，並表示明年1月11日（總統選舉投票）是最重要選擇的時刻，是要選台灣人有自己的民主自由生活方式，還是變成一國兩制的框架，她喊話若選擇正確，獨立自主現狀一定守得住。

連續7年舉辦中秋傳統民俗活動「中秋博餅」的士林區海光宮，一早湧入許多民眾準備參加活動，要大試身手搶獎金，蔡英文總統今早也到海光宮為「中秋博餅」活動敲鑼，象徵活動起跑，台下民眾不斷高喊「2020台灣一定贏、2020小英一定贏」口號，場面十分熱絡。隨後，蔡英文驅車前往社子島信仰中心的坤天亭參拜，受到民眾熱情迎接。

蔡英文致詞前先歡祝全民中秋節快樂，接著表示，台灣正要面臨重要選擇的時刻，要選台灣人有自由民主的生活方式，還是讓別人放在一個框架、一步步變成一國兩制的框架，她希望在場民眾轉告身邊的朋友，這是台灣最重要選擇的時候，明年1月11日要選擇台灣人民主自由的生活方式。

蔡英文提到，執政3年多來努力打拚做很多打基礎，蓋房子雖然會比較吵、也會有灰塵，這邊有意見那邊也有意見，是最困難的時候，但這3年多來已經打好未來10年的基礎，基礎都打好了，一項一項政績也就出現。

她指出，今年5月報稅政府減稅，是有史以來最大規模減稅，這代表3年來拚經濟有穩定成長，今年第二季經濟成長率是亞洲四小龍第一名，她笑說這是很久沒第一名了，連國際機構都是我們是四小龍第一名，代表基礎打好、經濟發展才穩定。

蔡英文表示，中美貿易戰中，台灣經濟仍持續成長，因為基礎打好，儘管有外部變化、出口起起伏伏，但內部基礎的建設與科學、產業發展一項項在做，用內需創造動力，加上出口穩定在成長，國際稱讚台灣是創新王國，經濟有活力也創新，這是台灣驕傲。

蔡英文也說，台灣最重要是人才，因此讓年輕人不要有無後顧之憂，能夠盡情發揮，第一哩路不要走得太困難，因此政府補助育嬰、托育，也照顧老人家，以前長照預算編50億元，但明年編列400億元，增加8倍，也補助老人住宿式機構。

她笑說，雖然花這麼多錢，但沒有舉債，明年度預算歲出歲入打平、沒舉債，這是22年第一次政府敢編平衡預算不舉債，代表有財政紀律。

最後蔡英文強調，政府不只照顧人民也拚經濟，重要的是也要守護台灣國家主權、人民尊嚴與民主自由的生活方式，因此明年1月11日台灣面臨很重要選擇時刻，選擇正確，獨立自主現狀一定守得住。

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