郭台銘參選在即 美學者分析：聯盟關係非常不穩固

2019-09-13 13:08

〔即時新聞／綜合報導〕2020總統大選剩下5個月，鴻海集團創辦人郭台銘昨日（12）宣布退出國民黨，外界普遍認為參選可能性大增。據傳郭台銘和國民黨總統參選人韓國瑜都將赴美訪問，美國選舉研究學者分析鮑彤，郭台銘若參選，背後可能沒有政黨勢力支持，聯盟關係不穩固。

綜合媒體報導，台灣選舉研究學者鮑彤（Nathan Batto）今日在華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）分析台灣選舉民調與各政黨競選的基本輪廓，分析各黨各派關於明年大選的局勢，且特別以郭台銘為例，指出與中國關係應對十分重要。

面對參選在即的郭台銘，鮑彤認為，郭是政治素人，雖有龐大資金但不確定是否會有政黨支持，聯盟關係非常不穩。郭台銘談論經濟、反對意識形態主導政治，而北京政府是否會與郭合作也值得觀察。鮑彤指出，郭台銘最受年輕人支持，中年人接受度也不低，但是老年人支持度偏低。

鮑彤表示，郭台銘不可能依循鴻海經營模式作為國家決策基礎。他認為，總統政策與私營企業模式不同，中國當然願意與郭往來，而台北市長柯文哲亦然。鮑彤舉出柯文哲2017年世大運為例，舉辦世大運必須和中方來往，但這種模式是否能處理國家議題，仍是問號。

鮑彤認為，「三腳督」不是穩定局面，棄保效應不可避面，從現今民調數據來看，郭台銘位居最後，選民可能會「棄郭保蔡」。但鮑彤也強調，距選舉還有4個多月，若郭台銘正式宣布參選，則必須澄清許多立場，選民態度可能也會有所轉變。

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