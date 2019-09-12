囂張嗆「台北弱爆了」 中國網紅挨轟再喊：言論自由呢？

2019-09-12 20:52

〔即時新聞／綜合報導〕中國網紅「林嵩」日前囂張嗆台北許多小吃店不接受非現金支付，簡直「弱爆了」！結果慘遭台灣人砲轟。對此，林嵩再度推出第二部影片，不滿表示台灣人不是最愛說「言論自由」？怎麼說幾句話，「你們就不讓我來了？」影片推出後，不少網友笑稱「中國人真的不懂什麼是言論自由」。

林嵩日前在影片中連嗆三次「台北弱爆了」，表示他日前來台北旅遊，結果很多小吃店不接受行動支付、信用卡等非現金支付方式，更表示台灣不是必去的地方，「牛肉麵也普通」。他也指出，支付的第一代是現金交易，第二代是信用卡，第三代是支付寶、微信等行動支付，第四代則是「人臉識別支付」。他自豪，中國在這方面不僅領先台灣，更是領先世界，相較之下，台灣真的弱爆了。

不過林嵩影片PO出後，立刻遭到台灣網友嗆爆，甚至連中國網友都在下方留言表示「在歐洲工作時，還是有許多地方是用現金支付的，這種影片只會顯出作者的無知和狹隘」。也有許多台灣網友開心大喊「不喜歡就不要來」、「慢走不送掰掰」、「謝謝，拜託不要再來了！」

對此，林嵩11日再度發文痛批台灣網友「沒思考能力」、「都腦殘」；他更表示，台灣人不是最愛說言論自由，怎麼我說幾句真話，你們就不讓我去了，這叫什麼言論自由呢」？影片PO出後，再度引起網友砲轟。

相關新聞被轉至PTT後，鄉民紛紛笑稱「支那人被罵很愛說言論自由 但罵你也是言論自由的一部分」、「最沒有言論自由的支那人談言論自由」、「言論自由？他的言論又沒被下架，他是不是根本不知道什麼是言論自由阿」、「支那人的言論自由=我可以罵你 你不能罵我」、「這些籠中鳥對於言論自由真的有很深的誤解欸」。

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