北市府公務員服務政黨被抓包 柯P：政見換屆不連續

2019-09-12 19:38

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲組台灣民眾黨，但多位台北市政府幕僚及官員入黨、涉及選舉，被批黨政不分。台北市議員簡舒培今天下午於議會提及，柯文哲2014年說過，「在我任內公務員，不必服務政治和政黨」，但產發局有位凌姓秘書卻請陪柯下鄉跑行程。柯文哲回應，2014年政見換屆不連續，還說相信下屬依法行政，嗆議員不要誤導

柯文哲近日頻與財團老大密會餐敘，簡舒培接獲爆料，凌的工作即代表市長室主任蔡壁如與財團進行串聯。爆料人對她說，其實從去年至今年農曆年後，市長室交辦要準備打總統大選，要與產業大老、金控工商業總裁、公會進行產業參訪，透過安排向集團、公會、協會中高階經理幹部，演講直銷政治理念，並安排餐敘。

簡舒培指出，凌姓原本為產發局工商服務科專員，即時常支援局長室業務，今年6月調至局長室任秘書，產發局配置秘書2人，截至8月底局長室秘書加班共177小時，但凌姓加班總時數就達88小時，且加班事由多為培長官出席活動；令人詫異是，今年截至8月底公務員應上班164天，凌姓請假總天數卻高達70天6小時。

簡舒培秀出照片，指凌姓4月請假進修期間，卻陪柯文哲參加大甲媽祖繞境，涉及偽造文書；凌姓5月還培柯文哲、產發局長林崇傑至台中審計新村跑行程，當時報加班5小時，凌都穿「柯P是我的老大」T恤，此外，今年民眾黨創黨大會，也見到凌姓的身影。

柯文哲回說，「我相信他們依法行政，可以講出那裡犯法？」簡舒培回說，「我不曉得。」柯立刻反嗆，「不曉得不要問。」但柯坦言，他認識凌姓秘書，並強調凌姓假日要做什麼，妳何必管她？簡舒培直說，凌的許多行程都是陪同長官出訪，並問這是柯文哲的政治價值？一旁的蔡壁如還說，「這是假日，不要誤導。」

柯文哲也附和說，有就抓出來，該怎麼辦就怎麼辦。市議員許淑華問，若凌姓請假涉及偽造文書，就送去監察院？柯文哲淡淡說，送啊！

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