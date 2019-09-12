落選頭提告 花蓮縣議員葉鯤璟一審判當選無效

2019-09-12 11:44

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮縣民進黨籍前縣議員游美雲，去年在第19屆縣議員選舉時，得票3537票，成為第3選區落選頭，隨後以同選區國民黨籍縣議員葉鯤璟涉嫌賄選提出當選無效之訴，花蓮地方法院日前判決葉鯤璟當選無效。葉鯤璟今表示，將上訴到底。

去年縣議員選舉期間，花蓮檢調共查獲5起涉嫌現金買票案，其中一案包括「吉安鄉張姓樁腳夫婦以每票1000元現金為第三選區葉姓議員候選人賄選，有2名選民坦承收賄，張姓樁腳夫婦均否認犯行，兩人各以1萬元交保候傳。」

落選的游美雲，在選委會公告當選名單後，以檢調查獲「張姓樁腳涉嫌以現金幫葉鯤璟買票」媒體報導內容為由，向花蓮地方法院提出葉鯤璟當選無效之訴。

法院審理時經查，收賄選民王、邱2人均在偵查中坦承，張姓樁腳涉以期約賄選方式，以每票1000元現金，並拿文宣指示要支持葉鯤璟；張姓樁腳偵查初期矢口否認犯行，惟後才坦承有到選民家中交付賄選款項拉票，但稱是拿自己的錢出來，葉只是廟裡志工、顧問，毫不知情。

葉鯤璟則向法官表示，游僅以107年11月23日某媒體報導截圖為證，提當選無效之訴，未經合理查證，並稱不認識張姓樁腳夫婦，「甚至連她是保勝宮的人都不知道」，不知道她為何這麼做，質疑到底是好意還是另有圖謀，「自己也是受害者。」

法院審理後認為，葉擔任廟方顧問，同為保勝宮信徒的張姓夫婦，為他疑似涉賄遭警搜索後，事發迄今已達半年，卻未試圖了解，還在最後答辯時稱「不認識」；加上張姓樁腳稱自己拿錢出來幫葉賄選，向同為信徒的選民行賄，是報答葉為廟方貢獻許多，有違常理。

法官指出，庭訊時，張女還表明「要判刑就判刑，都已經這個年紀」，給人一肩承擔而形成賄選系統斷點的印象，認定張女是葉重要椿腳，接受指示才行賄，判決葉鯤璟當選無效，全案可上訴。

葉鯤璟今回應，和張女真的不認識，也非他的競選團隊成員、助選員或椿腳，全案毫無任何實質證據，就判他當選無效，為了捍衛自己的權益，堅持一定會上訴。

65歲葉鯤璟是花蓮資深縣議員，連任4屆，去年第19屆縣議員選舉時，得票4045票。他另因涉LED路燈採購弊案遭起訴，新北地院判刑7年10個月，全案上訴中。

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